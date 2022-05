Autoajuda: 10 livros para se tornar um influencer de sucesso

A comunicação é a ferramenta principal para ter sucesso nas relações interpessoais. Não resta a menor dúvida de que as profissões estão cada vez mais voltadas ao mundo digital, e isso vem se intensificando cada vez mais com a chegada do metaverso.

O poder de persuasão é um grande fator para obter sucesso nas relações com as pessoas. "Os influenciadores digitais precisam estar com poder de persuasão sempre em dia, pois, a audiência consome aquilo que eles publicam, de nada adianta ter números e não saber influenciar ou convencer pessoas de que o produto realmente é bom, é necessário conseguir despertar interesse, gerar sensação ou conexão no que se posta e se fala," conta Brenno Faustino.

Depois de um grande caos mundial, todo mundo se tornou um pouco influenciador, várias pessoas aprenderam a criar conteúdo para suas próprias marcas por falta de recursos, ninguém estava preparado para passar por isso e que não soube persuadir ou se reinventar no digital, infelizmente dançou. "Todo mundo se tornou um pouco influencer do seu próprio negócio, empreendedores começaram mostrar mais seus produtos, cantores começaram a fazer lives com patrocinadores, influencers começaram a criar cursos, todo mundo se reinventou um pouco, mas as pessoas que não correram atrás de aguçar o poder de persuasão com toda certeza não teve sucesso. De nada adianta, ter um produto e não saber mostrar, não conseguir explicar para o consumidor o porque é importante e necessário ter aquele produto em casa", disse

Diante disso, o influencer Brenno Faustino listou 10 livros que vão auxiliar influenciadores na hora de se posicionarem, sejam em publicidades, palestras ou reuniões. Dá uma olhada:

1. Os segredos do lobo - O método infalível de venda do Lobo de Wall Street: https://amzn.to/3yNQ0BS