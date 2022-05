Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, lança canal no YouTube

Dona Ruth inicia projeto idealizado junto com a filha Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 08h08

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira (53) lançou no último domingo, 6, seu canal no YouTube, um projeto idealizado com a filha, Marília Mendonça (1995 - 2021).

O canal no YouTube contará com vídeos quinzenais, e nele, Ruth vai cozinhar, jogar conversa fora e dar dicas sobre diversos assuntos, como diz a descrição do canal.

A descrição do canal também conta que "Dona Ruth sempre foi o espelho de Marília, sua grande inspiração por ter tido a força e a garra de criar os filhos sozinha e de não se render às dificuldades", destaca.

O projeto do canal foi idealizado ao lado da filha, Marília Mendonça, e Ruth decidiu seguir com os planos.

Dona Ruth conta que quer mostrar que o artista também gosta da simplicidade: "Vivi isso com a Marília, nossas festas, nossas conversas e nossas receitas, ali sem maquiagem, com moletom e muitas vezes de pijama", relembra Ruth.

Dona Ruth fala sobre primeiro Dia das Mães sem Marília Mendonça: "Não vai deixar de ser um dia alegre"

Dona Ruth conversou com exclusividade com a CARAS e falou sobre seu primeiro Dia das Mães sem Marília Mendonça (1995 - 2021).

Durante a conversa, dona Ruth avaliou seu papel como mãe, falou sobre sua relação com a cantora e com o outro filho, João Gustavo, e a criação do neto, Leo (2), filho da sertaneja com Murilo Huff (26).