Filho de Sandra de Sá abre o jogo sobre trabalho com a mãe: 'Evoluir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jorge comentou sobre gerenciamento da carreira de Sandra de Sá

Empresário e ator, Jorge de Sá (35) também trabalha com o gerenciamento da carreira de sua mãe, a cantora Sandra de Sá (67). A parceria, que começou há 12 anos, rendeu bons frutos para o ícone da música brasileira e também para a relação dos dois, como garante o ex-atleta durante uma conversa com a CARAS Brasil.

"Minha mãe é incrível. Ela sabe separar muito, é uma pessoa fácil de lidar", afirma Jorge. "Eu posso estar super irritado com ela, mas ela dá uma aula. A gente nunca teve uma briga, não existe um momento que eu tenha deixado de falar com a minha mãe", completa o filho de Sandra de Sá .

O empresário conta que a ideia de trabalhar ao lado da mãe partiu de um pedido da própria artista. Após a decisão de romper com a última empresária, Sandra de Sá pediu que o filho passasse a fazer parte de sua equipe, e ele iniciou o trabalho ao lado do sócio Beto Coutinho. Hoje, o time conta com outras diversas pessoas e tem conseguido alcançar novos resultados e evoluções.

"O trabalho é muito organizado, porque é um trabalho que me dá tempo de fazer tudo. É um trabalho de criatividade e estratégia, eu entro na negociação, plano de carreira. Temos um time muito grande por trás disso que faz esse trabalho ser mais leve. Com esses 12 anos conseguimos evoluir a carreira dela. Ela fala que está alcançando resultados e projetos que sempre quis."

Para Jorge o trabalho não o atrapalha em seus outros afazeres do dia a dia. Hoje, o artista busca oportunidades para voltar à atuação, anos após sua última novela, Tempo de Amar, e também gerencia sua própria empresa, uma assessoria de intercâmbios para jovens atletas. "[O trabalho] não afeta meu tempo em nada, mas claro que o celular virou um foco. Com o celular muito na mão, dá para fazer."

CONFIRA A ENTREVISTA DE JORGE DE SÁ NA ÍNTEGRA