Filho de Sandra de Sá relembra decisão de se afastar da TV: 'Pensei em sumir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jorge, filho de Sandra de Sá, também revelou vontade de voltar à atuação

A veia artística sempre correu em Jorge de Sá (35) e está mais presente do que nunca. Filho da cantora Sandra de Sá (67), hoje ele comanda uma empresa que fornece bolsas de intercâmbio para jovens atletas e se prepara para colocar em prática o desejo de voltar à TV. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista afirma que, para alcançar o sucesso que tem hoje, foi preciso parar a atuação por um período.

Sua última novela, Tempo de Amar, foi ao ar entre os anos de 2017 e 2018. "Em 2017, eu já tinha a minha assessoria de intercâmbio e eu amava o esporte, e eu já estava sentindo uma leve dificuldade de equilibrar os dois", explica o filho de Sandra de Sá . Após o fim da novela, ele decidiu tirar um tempo da atução e se dedicar ao seu empreendimento.

"Quando veio a pandemia, pensei em sumir e acelerar tudo da pandemia, para quando as produções de dramaturgia voltarem ao normal, eu esteja totalmente tranquilo e não seja um impeditivo de nada. Foi exatamente o que eu fiz. [Agora], tenho muita vontade de voltar à atuar. É hora de voltar para a TV."

Jorge afirma que já está buscando novas oportunidades, conversando com produtores de elenco que o conheçam, fazendo testes e sempre estudando para se manter atualizado. Para ele, é importante dizer para todos que sua vontade é voltar a atuar, e esse processo se intensificou desde o início do ano de 2023. "Preciso falar para as pessoas que é o que eu quero, o que eu amo."

O ex-atleta afirma que o trabalho com a atuação sempre esteve presente em sua vida, desde a infância quando gostava de brincadeiras lúdicas e de inventar personagens para interpretar. Seu primeiro trabalho como ator foi na novela Malhação, após passar algum tempo estudando na oficina de atores da Globo. Além disso, ele esteve em novelas como Páginas da Vida e Em Família.

"Nesse momento eu ainda jogava basquete, fui campeão juvenil do Flamengo. Depois, larguei a carreira de atleta e segui como ator", acrescenta ele. Hoje, além de gerir sua empresa e buscar oportunidades no cenário artístico, Jorge também gerencia a carreira de Sandra de Sá e cuida de suas redes sociais.

CONFIRA A ENTREVISTA DE JORGE DE SÁ NA ÍNTEGRA: