Sem maquiagem, Simaria mostra a preparação da ceia de Natal

Simaria faz rara aparição sem maquiagem ao mostrar como está fazendo a sua ceia de Natal neste sábado, 24

A cantora Simaria Mendes (40) fez uma rara aparição sem maquiagem nas redes sociais. Mesmo com um filtro, ela apareceu nos stories do Instagram sem make enquanto preparava a ceia de Natal para a sua família.

A artista surgiu com camiseta e os cabelos presos enquanto temperava o frango para assar. A estrela mostrou os temperos que gosta de colocar e ainda revelou que não teve tempo de fazer as unhas até agora.

Vale lembrar que Simaria mora com seus dois filhos, Giovanna e Pawel, frutos do antigo casamento com Vicente Escrig. Ela terminou o casamento em 2021 após 14 anos juntos. Atualmente, ela está solteira e dedicada a cuidar de sua família.

Simaria esbanja sensualidade em look na praia

A cantora Simaria Mendes (40) agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto só de maiô com transparência. A musa arrasou ao exibir suas pernas torneadas durante um passeio de barco em um lindo dia ensolarado .

Na foto, ela ostentou suas curvas impecáveis ao usar o modelito com transparência no decote e também na região da cintura. O look sensual deixou à mostra as pernas saradas da estrela, que ainda caprichou na pose para destacar a sua beleza natural.