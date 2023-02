Simaria vai pela primeira vez ao estádio do Corinthians com os filhos

Simaria abre álbum de fotos de sua primeira vez no estádio Itaquerão com os filhos, Giovanna e Pawel

A cantora Simaria (40) curtiu um passeio especial na noite da última quinta-feira, 16, com os seus filhos, Giovanna (10) e Pawel (7). Pela primeira vez, eles foram ao estádio Itaquerão para assistir ao jogo entre Corinthians e Palmeiras. A família adorou a experiência e a mamãe coruja registrou tudo nas redes sociais.

Em um álbum de fotos, feitas pela fotógrafa Manuela Scarpa, ela compartilhou os momentos especiais com os herdeiros em uma partida de futebol.

“Foi a minha primeira vez e dos meus filhos em um estádio de futebol. Como mãe foi uma sensação maravilhosa poder viver essa experiência incrível junto com eles. A gente curtiu, pulou e comemorou muito juntos”, disse ela.

A família esteve no local após o convite do conselheiro Dr. Hussein Yaktine. “Eu torço para o Corinthians porque meus filhos decidiram ser Corinthianos. Mas dizem que corinthianos não se criam, já nascem. Então, certamente, eles já nasceram corinthianos, e eu como mãe ao ver a alegria no sorriso deles a cada vitória, não poderia deixar de compartilhar dessa sensação... E é porque é o melhor time e bota pra lascar!”, contou a estrela.

Confira aqui o álbum de fotos de Simaria com os filhos no estádio de futebol:

A carreira solo de Simaria

Após o fim da dupla com a irmã, Simone, a cantora Simaria já está planejando como será a sua carreira solo. Nesta semana, ela contou ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que quer se dedicar à música latina. Ela contou que já está na fase de produção das novas músicas e está radiante com a nova fase na vida profissional.

Recentemente, Simone lançou a sua carreira solo e decidiu permanecer no gênero sertanejo.