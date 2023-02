Com visual diferente, Simaria deixa o decote generoso à mostra em evento internacional

Simaria aparece com look preto nada básico e com decote profundo para prestigiar o tapete vermelho de premiação em Miami

Nesta semana, a cantora Simaria (40) atraiu todos os olhares ao prestigiar 35º Prêmio Lo Nuestro, em Miami, nos Estados Unidos. A estrela apareceu com um look decotadíssimo e nada básico para ostentar a sua beleza impecável.

Na chegada ao evento, ela posou para as fotos com um look preto com decote profundo e generoso. O modelito ainda deixou os ombros dela à mostra e também uma parte das pernas com a fenda ousada.

Para completar, a estrela apareceu com um visual diferente e com direito a botas de cano alto. Conhecida pelo seu longo cabelo preto, ela apareceu com o cabelo mais curto. Porém, ela não deixou claro se usava uma peruca ou não.

Fotos: Getty Images

Simaria exibe fantasia ousada no carnaval

Em clima de carnaval na semana passada, a cantora Simaria (40) relembrou quando colocou uma fantasia mínima e ostentou a sua beleza deslumbrante. Nas fotos, Simaria apareceu com um shorts curtinho, de cintura alta e brilhante. Para completar o visual, ela colocou flores em seus seios para esconder sua intimidade e ainda terminou de decorar seu corpo com outras aplicações de flores.

“De outros carnavais”, disse ela na legenda.