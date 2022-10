Só de fio-dental, Gretchen exibe mão boba do marido em ensaio ousado

Cantora Gretchen exibiu mão boba do esposo em seu bumbum turbinado e fez a temperatura subir com clique ousado

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 08h55

A cantora Gretchen (63) causou com mais um ensaio ousado ao lado do marido, o saxofonista Esdras De Souza. Nesta quarta-feira, 19, uma das profissionais que cuida do glúteo da famosa expôs um clique da morena com o amado que deu o que falar.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu usando apenas uma calcinha fio-dental mínima e chamou a atenção ao deixar seu bumbum todo à mostra.

Provando ter curvas turbinadas, a artista fez a temperatura subir ao surgir sem roupa e recebendo a mão boba do esposo, que também apareceu vestindo apenas uma cueca branca.

É bom lembrar que nos últimos meses, Gretchen e Esdras de Souza passaram por cirurgias plásticas juntos para deixarem as curvas ainda mais sequinhas. Ambos fizeram lipo HD e outros retoques pelo corpo.

Nesta quinta-feira, 20, a famosa aproveitou o clima de tbt da rede social e resgatou uma foto de sua juventude. Na lembrança, ela exibiu como era o seu corpo antes de passar por diversos procedimentos.

Veja a foto ousada de Gretchen e o marido:

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

