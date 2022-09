De biquíni e micro shorts, Gretchen exibe barriga desenhada após lipo: ''Maravilhosa''

Cantora Gretchen compartilhou foto curtindo hotel e chamou a atenção ao surgir de biquíni mostrando corpaço após plásticas

Redação Publicado em 14/09/2022, às 08h51

A cantora Gretchen (63) chamou a atenção ao compartilhar um clique curtindo um hotel em Alter do Chão, no Pará. Nesta quarta-feira, 14, ela iniciou o dia mostrando como está sua viagem com o marido, Esdras de Souza, e acabou impressionando ao exibir como ficou seu corpo após as últimas plásticas.

Usando um biquíni preto estampado e shorts jeans curtinho, a Rainha do Rebolado surgiu plena em uma cadeira tipo balanço e esbanjando suas curvas retocadas após lipo HD e outros procedimentos de rejuvenescimento corporal.

"Bom dia amores. Acordando sempre com esse sorriso. Em Alter do Chão. Santarém", falou Gretchen ao aparecer radiante curtindo o momento de folga exibindo seu novo corpo.

Nos comentários da publicação, não demorou para os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Gatíssima como sempre", escreveram outros.

Ainda nas últimas semanas, Gretchen chocou ao contar detalhes da intervenção que fez em sua parte íntima. Após a revelação, ela explicou como funciona o rejuvenescimento vaginal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen e o marido, Esdras de Souza, fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. No último dia 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!