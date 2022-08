Gretchen rebate críticas após fazer vídeo operada: ''Almas do mal''

Após fazer cirurgia plástica com o marido, Gretchen gravou vídeo dançando, foi criticada e rebateu os comentários

Redação Publicado em 15/08/2022, às 08h50

A cantora Gretchen (63) e o marido, Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas nos últimos dias. Mesmo operado, o casal resolveu fazer seus vídeos de dança e acabaram recebendo críticas. Neste domingo, 14, após três dias da operação, a artista resolveu rebater os comentários negativos.

"Sempre tem aquelas almas do mal que vem falar besteira, que vem falar que a gente ta engessado, nós fizemos o vídeo para os seguidores que nos amam", contou que fez as gravações a pedido dos fãs.

Aproveitando o momento, Gretchen mandou um recado para os haters. "Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou o que vai fazer.

A famosa também comentou como estão após a lipo de retoque em quase todo o corpo. "A gente tá ótimo, já estamos praticamente começando a desinchar. Quem quiser acompanhar a nossa cirurgia a gente vai tá dando notícias, porque temos muito seguidores que querem saber", declarou.

"Meu amor, minha vida, você um dia aceitou a minha mão e me deu a honra de ser seu marido e hoje, depois de algum tempo, posso dizer que meu amor por você é mais forte que nunca e que eu só vejo este sentimento crescendo a cada dia que passo ao seu lado. Você me faz mais que feliz, você me faz querer buscar a felicidade; por mim e por você! Você me faz querer ser uma pessoa melhor não só para nós, mas para todos que fazem parte da nossa vida. Meu amor, obrigado por me deixar amar você e receber amor de volta!", escreveu ela em um dos vídeos com Esdras de Souza.

Gretchen e o marido dançam só de roupa íntima e recebem críticas

Acostumados a fazerem vídeo dançando, Gretchen e o marido sempre chamam a atenção ao surgirem combinando looks enquanto fazem coreografias. Recentemente, o casal deu o que falar ao surgir usando apenas roupa íntima em mais um momento desses. De calcinha e cueca, os artistas mostraram o seu gingado e receberam vários comentários.

Inclusive, a Rainha do Rebolado chegou a rebater críticas sobre o vídeo."A gente posta um TikTok dançando, aí vem aquele povo recalcado: ‘ai ela precisa aparecer para poder ganhar dinheiro’, mas é claro meu amor! Quem não aparece não ganha dindim!", disse nos Stories de seu Instagram.

