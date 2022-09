Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima: ''Apenas um preenchimento''

Cantora Gretchen abriu o jogo e deu detalhes do procedimento de rejuvenescimento de sua parte íntima

Redação Publicado em 02/09/2022, às 09h57

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen (63) resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou com é.

Em seguida, Gretchen esclareceu que não realizou a mudança agora com as cirurgias plásticas que acabou de passar com o marido, Esdras de Souza. "Não foi feito agora, já fiz há meses atrás, só respondi que eu tinha feito porque uma pessoa foi dizer que só faltava fazer cirurgias nesses lugares, não foi dessa vez", disse.

"Dessa vez fiz minha prótese de peito e minha lipo HD, o rejuvenescimento vaginal foi feito há seis meses atrás... Fiz o laser também que faz o apertamento do canal vaginal, é muito legal até para incontinência urinária", contou. Por fim declarou: "Gente, não é sobre sexo, é sobre saúde, é sobre se amar".

Nesta quarta-feira, 31, Gretchen causou ao revelar que fez rejuvenescimento na parte íntima dizendo que "a menina tá linda". No mesmo dia, ela chamou a atenção ao fazer um vídeo dançando com o marido para mostrar o resultado das novas cirurgias plásticas.

Gretchen e o marido fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. No último dia 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!