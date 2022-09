Gretchen e o marido exibem resultado de plásticas em vídeo dançando: ''Estreando o corpinho novo''

Combinando looks, Gretchen e o marido fizeram vídeo dançando para exibir novo corpo após plásticas

Após fazerem algumas cirurgias plásticas nas últimas semanas, Gretchen (63) e o marido, Esdras de Souza, estão recuperados e prontos para gravarem seus vídeos dançando. Prova disso, foi o registro publicado pela famosa nesta quarta-feira, 31, na rede social.

Combinando os looks, de shortinhos estampado e blusa branca, a Rainha do Rebolado e o saxofonista apareceram rebolando e esbanjando as novas curvas após passarem por uma lipo HD e outros retoques na mesa de cirurgia.

"Estreando o corpinho novo uhuuu", escreveu Gretchen na legenda do vídeo em que apareceu se movimentando com o amado e exibindo suas curvas torneadas.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal bem animado. "Esse é o melhor marido que a Gretchen já teve", opinaram. "Que lindeza esses dois", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, a Rainha do Rebolado surpreendeu ao aparecer com o visual diferente. Após passar pelas mudanças físicas, elas resolveu renovar as madeixas e chamou a atenção ao surgir de franjinha.

Gretchen e o marido fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. Na quinta-feira, 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou.

