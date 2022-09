Gretchen revela cirurgia em parte íntima: ''A menina tá linda''

Cantora Gretchen se pronunciou após receber críticas sobre sua nova aparência e revelou que mexeu também na parte íntima

Redação Publicado em 01/09/2022, às 11h33

Nas últimas semanas, a cantora Gretchen (63) fez cirurgias plásticas de retoque com o marido, Esdras de Souza. O que ela não havia comentado até esta quarta-feira, 31, é que passou por procedimentos também nas partes íntimas.

Após ler críticas na rede social sobre sua aparência, a Rainha do Rebolado resolveu rebater um comentário sobre ter mexido na sua parte íntima.

"Eu fiz cirurgia, não, eu fiz um rejuvenescimento vaginal e a menina tá linda, nova, jovem, apertadinha e meu marido adora", declarou ela.

"Então vocês que tão preocupadas até com a minha periquita, saiba que ela está ótima, melhor que já esteve", disparou a famosa que passou por uma Lipo HD e outras cirurgias de retoque em seu corpo.

Ainda nesta quarta-feira, 31, Gretchen exibiu um pouco do resultado dos procedimentos em um vídeo dançando com o marido. Combinando looks, o casal ostentou o novo corpinho para os internautas.

Após mudar suas curvas, a Rainha do Rebolado resolveu transformar também o visual e impressionou ao surgir com o cabelos alongados com franjinha.

Gretchen e o marido fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. No último dia 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!