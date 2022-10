Gretchen choca ao mostrar corpo da juventude antes de plásticas: ''Tá mais bonita agora''

Túnel do tempo!

Cantora Gretchen resgatou clique da juventude no palco e chamou a atenção com transformação ao longo dos anos

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 07h35

A cantora Gretchen (63) chamou a atenção nesta quinta-feira, 20, ao recordar uma foto de seu passado. Entrando no clima de tbt da rede social, a artista resgatou um clique de sua juventude e impressionou com a transformação que sofreu ao longo do tempo.

No registro publicado pela famosa, ela apareceu em cima do palco usando um look curtinho e exibindo suas curvas bem sequinhas. De cropped e micro saia, Gretchen ostentou um corpaço escultural enquanto se apresentava.

"Bom dia aaaa com esse #tbt em Rancharia. Owwww", escreveu a cantora ao exibir a lembrança especial para os fãs.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios e opiniões sobre a artista. "Tá mais bonita agora", falaram. "Sempre linda", admiraram outros.

Ainda recentemente, Gretchen resgatou outra foto de quando era jovem e mostrou como era seu rosto. A Rainha do Rebolado chocou ao exibir suas aparência sem plásticas e sem preenchimento nos lábios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!