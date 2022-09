Gretchen choca ao mostrar sua aparência da juventude: ''Como era linda''

Túnel do tempo!

Cantora Gretchen mostrou fotos do rosto sem plásticas de quando era jovem e impressionou

A cantora Gretchen (63) impressionou ao mostrar um clique de sua juventude. Nesta quinta-feira, 22, a famosa entrou no clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de quando era mais jovem.

Aparentemente sem plásticas no rosto e sem preenchimento nos lábios, a Rainha do Rebolado deu um show de beleza no registro especial.

"#tbt de quando eu era apenas uma criança cheia de sonhos. Hoje olho pra ela e digo: VOCÊ VENCEU MOCINHA. VOCÊ SE TORNOU UMA MULHER INCRÍVEL. VOCÊ AGORA ESTÁ MADURA E EMPODERADA. DETERMINADA E FORTE. PARABÉNS", disse ela sobre sua transformação ao longo do tempo.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com tanta beleza. "Como era linda", escreveram. "Nossa eterna rainha", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen parou tudo ao dispensar o sutiã e aparecer usando apenas um calcinha bem cavada em um ensaio de lingerie. Quase nua, a famosa exibiu seu corpaço após as últimas plásticas.

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

