Sem sutiã, Gretchen escandaliza ao exibir corpaço em ensaio de lingerie: ''Sem ar''

Cantora Gretchen chocou ao esbanjar bumbum avantajado ao surgir usando apenas calcinha fio-dental

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 07h35

A cantora Gretchen (63) parou tudo ao surgir esbanjando seu novo corpaço em um ensaio de lingerie com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. Nesta terça-feira, 20, cliques do momento ousado foram exibidos na rede social e os internautas ficaram perplexos com os registros.

Usando apenas uma calcinha preta fio-dental bem cavada, a Rainha do Rebolado exibiu suas curvas após as últimas plásticas feitas para ficar com a forma mais seca. No clique, ela impressionou com sua barriga chapada.

De costas apoiada em uma janela, em outra foto, Gretchen surgiu fazendo topless e ostentando seu bumbum avantajado. Ao lado do marido, ela também surgiu arrasadora combinando a roupa íntima com o amado. "Vocês tão sem ar? Porque eu to, nossa @mariagretchen gatíssima", dizia o post.

Nos comentários da publicação ousada, os internautas encheram a famosa e o amado de elogios. "Que linda", exclamaram os fãs. "Maravilhosa", admiraram outros.

Ainda nos últimos, Gretchen escandalizou ao exibir seu corpaço no palco em um look todo aberto. De sutiã cirúrgico, ela tomou sol durante uma viagem que fez para a praia e aproveitou o momento para exibir seu umbigo após novas críticas dizendo que ela não teria o "buraco" na barriga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dani Fernandes Modeladores (@danifernandesmodeladores)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!