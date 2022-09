Após plásticas, Gretchen ostenta bumbum e barriga pelados no palco: ''Mulherão''

Cantora Gretchen fez show usando look todo aberto e chamou a atenção ao exibir curvas nuas na apresentação

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 08h56

A cantora Gretchen (63) compartilhou nesta sexta-feira, 16, fotos do show que fez na noite anterior em Alter do Chão. Roubando a cena, a Rainha do Rebolado chamou a atenção ao surgir nos cliques com uma roupa toda aberta.

Para se apresentar ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, a famosa elegeu top e uma calça cheio de recortes, chocando ao deixar seu bumbum todo à mostra com uma parte fio-dental. A cor do look foi a mesma do esposo.

Recuperadas após as últimas plásticas feitas na companhia do amado, Gretchen subiu ao palco e mostrou todo o seu rebolado.

"E ontem foi lindo nosso show em Alter do Chão. Nosso look foi feito pela estilista maravilhosa de Belém @simoneabitbol. Foi Tudo irretocável. Do figurino à organização e o público. Obrigada Pará mais uma vez por tanto carinho. @esdrasdesouza", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Eita mulherão", exclamaram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 15, Gretchen se gravou aproveitando uma praia de Alter do Chão. Nos vídeos, ela apareceu renovando o bronzeado de sutiã cirúrgico e aproveitou para rebater novas críticas sobre não ter umbigo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

