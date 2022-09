De sutiã cirúrgico, Gretchen toma sol e rebate críticas sobre não ter umbigo: ''Acabei de fazer ele''

Cantora Gretchen mostrou o seu umbigo após plásticas e rebateu críticas sobre não ter o ''buraco'' na barriga

Redação Publicado em 15/09/2022, às 12h16

O umbigo da cantora Gretchen (63) virou assunto novamente nas redes sociais após a famosa passar por novas plásticas. Nesta quinta-feira, 15, a artista se gravou aproveitando uma praia com o marido, Esdras de Souza, e tocou no assunto rebatendo as críticas sobre não ter o ''buraco'' na barriga.

Usando um sutiã cirúrgico preto, a Rainha do Rebolado apareceu tranquila curtindo a areia do local sem ninguém e acabou comentando sobre os questionamentos que tem recebido sobre não ter umbigo.

"Essa história do meu umbigo cansou né? Não tem mais graça, vê bem, vocês ficam falando de uma coisa tão sem nexo, tão sem graça, tá aqui meu umbiguinho acabei de fazer ele, não tirei a tatuagem nem nada, enquanto vocês ficam pensando se eu tenho ou não umbigo olha onde eu to", disparou Gretchen ao surgir curtindo Alter do Chão.

Por fim, a Rainha do Rebolado deu uma sugestão para quem se preocupa tanto com a sua aparência. "Pega esse tempo que você usa escrevendo, cadê o umbigo dela, e procura assim no google: onde eu posso fazer aluma coisa pra mim mesmo... vai ler um livro de autoajuda, faz uma terapia", sugeriu a famosa.

Ainda nos últimos dias, Gretchen chamou a atenção ao surgir de biquíni e micro shorts mostrando como ficou seu corpo após as últimas plásticas feitas com o marido. Ela e o saxofonista fizeram lipo HD e outros retoques.

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

