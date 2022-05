Simaria aposta em macacão coladíssimo ao corpo e impressiona: ''Gata''

Cantora Simaria elegeu look bem justinho par show e esbanjou beleza

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 09h26

A cantora Simaria Mendes (39) surgiu poderosa com mais um look cheio de atitude!

Neste sábado, 14, a coleguinha elegeu um macacão preto bem colado para se apresentar em um show em São Paulo e impressionou.

Usando a peça bem justa ao corpo, Simaria ostentou curvas arrasadoras com estilo. "São Paulo, estão preparados? tamo chegando! Hoje é dia de Arena Sertaneja... xamaa", disse ela na legenda do vídeo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a artista. "Gata", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, em coletiva de O Bar das Coleguinhas 2, Simaria esclareceu com Simone Mendes (37) a briga que protagonizaram no Programa do Ratinho no SBT.

Simaria aposta em macacão colado e arrasa; confira: