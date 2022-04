Simaria ostenta decote poderoso em body brilhante bem apertado e para tudo

Cantora Simaria compartilhou fotos usando look brilhante ousado e arrancou elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 10h35

A cantora Simaria Mendes (39) roubou a cena ao surgir brilhando em sua rede social!

Nesta quinta-feira, 28, a coleguinha compartilhou fotos para divulgar mais um trabalho com Simone Mendes (37) e chamou a atenção com seu estilo ousado.

Usando um body bem apertado, todo brilhante e decotado, Simaria Mendes surgiu poderosa. "A PARTIR DE AGORA ESTÁ ABERTO O BAR DAS COLEGUINHAS 2! 21h em todos os apps de música, “Homem é tudo igual” no Youtube", avisou ela.

Não demorou para os fãs ficarem admirados com a beleza da cantora. "Deusa", elogiaram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Simaria Mendes impressionou ao surgir com um body transparente e botas no joelho para o show do Amigos 20 anos.

Veja as fotos de Simaria Mendes de look brilhante: