Sheila Mello causa ao surgir toda de rosa: ''Perfeita''

De vestidinho, Sheila Mello causa ao surgir arrasadora com produção toda em rosa

A dançarina Sheila Mello chamou a atenção ao compartilhar mais um registro de uma produção toda rosa que fez para um trabalho. Nesta sexta-feira, 08, a loira compartilhou a foto com o look no estilo de Barbie e deu o que falar.

De vestidinho curto sem alça e luvas, a ex-integrante do É o Tchan surgiu fazendo pose e esbanjou beleza com elegância. O registro logo impressionou os internautas, que encheram os comentários de elogios.

"Acho que vocês já perceberam que eu amei essa produção, não é?! Então essa é a última foto dessa semana, prometo. Apenas para desejar uma sexta maravilhosa e agradecer os meninos que fizeram esse ótimo trabalho", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a artista. "Perfeita", definiram os fãs. "Barbie", escreveram. "É muita beleza", enalteceram outros.

Nas últimas semanas, Sheila Mello homenageou os 30 anos do É o Tchan. "Comemorar os 30 anos do grupo é celebrar todas as vezes que nossos corações bateram na mesma sintonia, os momentos bons e difíceis que compartilhamos, mantendo essas memórias como um tesouro precioso. Obrigada pessoal que mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem tanto amor para compartilhar com a gente. Com amor, Loira do Tchan", despediu-se por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello revela decepção

A dançarina Sheila Mello fez uma revelação sobre uma fase de sua vida. Recentemente, a famosa compartilhou um trecho de uma live falando sobre ter ficado brava com ela mesma após ter se separado do pai de sua filha, o ex-atleta Fernando Scherer.

A loira e o nadador se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.