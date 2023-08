Sheila Mello homenageia os 30 anos do 'É o Tchan': "Emoção única"

A dançarina Sheila Mello homenageou os 30 anos do grupo 'É o Tchan' com texto emocionante; confira!

Na última sexta-feira, 18, o grupo É o Tchan deu início à sua turnê de celebração de 30 anos de carreira. Os membros do grupo se reuniram nos palcos e relembraram sua trajetória em uma noite animada, cheia de música e muita dança.

E neste sábado, 19, a dançarina Sheila Mello, a eterna Loira do Tchan, fez uma linda homenagem ao grupo. Ela postou cliques da noite anterior ao lado de Sheila Carvalho, Compadre Washington, Jacaré e Beto Jamaica. Nos cliques, todos aparecem muito emocionados e felizes com o retorno aos palcos.

Emocionada, a musa fez um textão para homenagear esse marco para o grupo. "Voltar ao palco com o É o Tchan, ao lado dessas pessoas com quem compartilhei momentos incríveis, é uma emoção única. Reviver essa trajetória é como folhear um álbum cheio de lembranças especiais que construímos juntos", iniciou Sheila.

Ela relembrou o sentimento de se apresentar nos palcos e celebra o seu retorno. "Cada ensaio, show e risada nos bastidores ganham vida novamente. O palco se torna uma janela para o passado cheio de energia e juventude, enquanto também nos permite criar novas memórias e se orgulhar de onde estamos", continuou a loira.

"Comemorar os 30 anos do grupo é celebrar todas as vezes que nossos corações bateram na mesma sintonia, os momentos bons e difíceis que compartilhamos, mantendo essas memórias como um tesouro precioso. Obrigada pessoal que mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem tanto amor para compartilhar com a gente. Com amor, Loira do Tchan", despediu-se por fim.

Nos comentários, os seguidores vibraram com a linda homenagem. "Rainhasss", escreveu a humorista Nany People sobre as duas Sheilas, que animaram o público na noite anterior. "Vocês são lindos demais", enalteceu a cantora Ivete Sangalo. "Eu amoooo. Maravilhosos!", disse a atriz Juliana Silveira.

Os fãs também não deixaram de se emocionar com a reunião. "Isso é maravilhoso!!! Vocês cinco formaram a melhor fase do É o Tchan", disparou um. "Nunca vai existir nada igual a vocês!!", apontou outro.

Confira a publicação: