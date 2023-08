De vestido colado, Sheila Mello exalta sua beleza: ''40 mais que se acham''

Dançarina Sheila Mello exalta sua beleza aos 45 anos e se exibe em look justo no espelho

A dançarina Sheila Mello mostrou toda sua beleza em um novo post em sua rede social. Nesta quarta-feira, 16, a eterna loira do É o Tchan publicou um vídeo se exibindo no espelho e falou sobre se achar belíssima após ter chegado na casa dos 40.

Do signo de Leão, ela brincou ao aparecer se mostrando no momento. Usando um vestido preto colado, ela esbanjou suas curvas saradas em grande estilo e com muita classe.

"Bom dia! Quartou por aqui assim. Puro suco de leonina e as 40+ que se acham uma grande gostosa também, digam aí nos comentários! Quem aí amanheceu com a autoestima meio Nazaré Tedesco hoje?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Amei", aprovaram. "Linda", admiraram outros.

Nos últimos dias, Sheila Mello revelou ter ficado muito decepcionada com o fim de seu casamento com o pai de sua filha, o ex-atleta Fernando Scherer. Em um desabafo, ela revelou como se sentiu após ter acabado a relação de oito anos. Eles se conheceram enquanto participaram de A Fazenda 2.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello é amiga de Fernando Scherer?

Apesar do casamento entre Sheila e Fernando não ter dado certo, os dois acabaram mantendo uma relação de amizade. Em bate-papo com os fãs no seu perfil do Instagram, a ex-dançarina do É O Tchan já comentou sobre os dois.

Questionada se ficava tranquila em deixar Brenda com o pai, Sheila garantiu que o ex-marido é um homem responsável e muito presente durante a educação da herdeira. "Sim. O Xuxa é maravilhoso como pai, como ser humano. Presente e amoroso. Fico na paz", respondeu.

Essa não é a primeira vez que Sheila faz declarações sobre Xuxa. Em 2018, ela chegou a compartilhar uma postagem especial para ele no Dia dos Pais, com uma dedicatória especial falando sobre como ele lida com a herdeira.

"Quero te parabenizar por ser o pai que eu sonhava para minha filha! A cumplicidade de vocês faz derreter meu coração! É lindo ver o amor dos dois", escreveu a loira.

Em seu Instagram, Sheila Mello também não costuma se importar em compartilhar registros ao lado do ex-marido. Em maio deste ano, ela surgiu ao lado de Fernando em uma apresentação escolar de Brenda. "Dia de prestigiar a gatinha na escola! #brendameuamor", escreveu.