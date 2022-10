Sem sutiã, Simaria abre o casaco e exibe decote turbinado bem marcado

Cantora Simaria resgatou clique ousado usando apenas um casaco e quase mostrou demais de seu decote

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 07h28

A cantora Simaria Mendes (40) arrancou suspiros com mais um clique ousado em sua rede social. Nesta quarta-feira, 12, a artista resgatou uma foto que já havia compartilhou, mas causou o mesmo efeito de admiração mais uma vez.

No registro republicado pela famosa, ela apareceu usando um casaco de frio aberto e fez a temperatura subir ao surgir sem nada por baixo. Sem sutiã, ela ostentou seu decote bem marcado e quase revelou demais.

Com seus cabelos presos e fazendo carão, a irma de Simone Mendes (38) deu um show de beleza com um toque sensual na foto ousada.

Ainda nos últimos dias, Simaria causou ao compartilhar uma selfie vestindo uma lingerie ousada e cobrindo os seios com um emoji. Também em seus stories no Instagram, a cantora publicou um clique usando um vestido transparente e chamou a atenção ao exibir sua parte íntima.

Simaria revela motivo para fim da dupla com a irmã, Simone

No último domingo, 9, a cantora Simaria revelou mais detalhes sobre o fim da dupla com a irmã, Simone. Ela conversou com a repórter Renata Ceribelli e deu a sua versão sobre o motivo para o término da parceria com a irmã. A estrela revelou que as duas tinham objetivos diferentes na carreira.

“Eu queria uma coisa, e ela outra”, disse ela, que queria desacelerar a carreira da dupla, mas a irmã ainda queria continuar com a agenda lotada de shows pelo país. “O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'”, afirmou

