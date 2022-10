De look transparente, Simaria deixa parte íntima evidente e quase revela demais

Sem sutiã, cantora Simaria surgiu arrasadora em clique usando vestido brilhante e bem transparente

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 14h09

A cantora Simaria Mendes (40) surgiu arrasadora em uma foto que recordou de quando usou um look transparente nada discreto. Neste sábado, 08, a famosa resgatou o clique de tirar o fôlego e chamou a atenção em sua rede social.

No registro, a irmã de Simone Mendes (38) apareceu com as pernas de fora ao usar o vestido brilhante com transparência e quase revelou demais ao dispensar o sutiã.

Com os seios à mostra, Simaria Mendes fez a temperatura subir ao se mostrar no clique com a roupa ousada. Inclusive, ela colocou um foguinho no storie para os internautas reagirem ao verem a foto cheia de atitude.

Ainda nos últimos dias, a famosa relembrou um look usado em um evento fora do Brasil e impressionou ao protagonizar o momento com um look todo aberta. Com fenda no limite e barriga de fora, ela arrancou suspiros.

Simaria aparece em show de Simone de surpresa

Afastada dos palcos desde junho deste ano, a cantora Simaria Mendes pegou a todos de surpresa nas últimas semanas, inclusive a irmã, Simone Mendes, ao aparecer no palco de um show que a esposa de Kaká Diniz estava fazendo.

Durante a apresentação da irmã em uma casa de shows em São Paulo, Simaria apareceu sem avisar e emocionou a todos com a iniciativa. Afinal, elas não se apresentavam juntas desde o anúncio da pausa da musa em sua carreira para cuidar da saúde.

