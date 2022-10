De lingerie ousada, Simaria cobre parte íntima com emoji e faz a temperatura subir

Cantora Simaria arrancou suspiros ao compartilhar foto usando roupa íntima com recortes

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 11h53

A cantora Simaria Mendes (40) fez a temperatura subir com um novo clique ousado em sua rede social. Neste domingo, 09, a famosa compartilhou uma selfie tirada no espelho de seu quarto imenso e chamou a atenção ao surgir apenas de roupa íntima.

Usando a lingerie preta com recortes, a irmã de Simone Mendes (38) ostentou seu corpaço escultural com muita sensualidade.

Com apenas um sapato e roupas no chão, a artista deu a entender que estava retirando um e seus looks arrasadores e causou ao colocar um emoji no bico do seio.

Ainda neste sábado, 08, Simaria arrancou mais suspiros ao recordar uma foto usando um vestido transparente. Sem nada por baixo, ela quase revelou demais com a combinação ousada.

Recentemente, a famosa compartilhou outra selfie em seu quarto e a bagunça do cômodo roubou a cena na ocasião. Com vários itens jogados pelo local, a musa mostrou desorganizar bastante as coisas para se arrumar.

Simaria aparece em show de Simone de surpresa

Afastada dos palcos desde junho deste ano, a cantora Simaria Mendes pegou a todos de surpresa nas últimas semanas, inclusive a irmã, Simone Mendes, ao aparecer no palco de um show que a esposa de Kaká Diniz estava fazendo.

Durante a apresentação da irmã em uma casa de shows em São Paulo, Simaria apareceu sem avisar e emocionou a todos com a iniciativa. Afinal, elas não se apresentavam juntas desde o anúncio da pausa da musa em sua carreira para cuidar da saúde.

