Simaria faz selfie no quarto e a bagunça rouba a cena

Simaria Mendes mostra foto inusitada em seu quarto e os objetos espalhados chamam a atenção

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 10h54

A cantora Simaria Mendes (40) abriu um detalhe de sua intimidade no último final de semana. Nos stories do Instagram, a estrela mostrou uma selfie no seu quarto e um detalhe roubou a cena: a bagunça no ambiente.

Simaria registrou quando estava arrumando o quarto, que estava com objetos na cama, mala aberta no chão e até com embalagens no chão. Na imagem, ela surgiu com um look confortável enquanto estava em casa, com calça de moletom e blusa combinando.

Simaria faz discurso ao aparecer no show de Simone

Há poucos dias, Simaria Mendes contou sobre a nova fase de sua vida ao fazer uma participação especial no show da irmã, Simone Mendes. Ela subiu ao palco e contou sobre o seu período longe dos palcos.

“Por trás de cantoras como eu e Simone tem pessoas como vocês, que choram, sofrem, passam lutas. Vocês não têm noção do que eu e essa menina temos passado nos últimos meses. Só vim aqui dizer para vocês que minha voz está voltando. Eu estou voltando. Em breve, a gente vai estar junto”, disse ela.

Então, ela contou sobre a carreira solo da irmã, que deverá lançar um novo projeto em outubro. “Agora ela vai seguir a carreira solo dela, que era o sonho. Quero que ela seja feliz e faça muito sucesso. Vou estar sempre ali por trás, escolhendo repertório dela, ajudando a construir a trajetória. Cantar uma ou duas músicas aqui não tem nada, mas, se eu cantasse o show inteiro, voltaria com a voz prejudicada”, afirmou.

Por fim, a estrela contou que está se recuperando do problema na voz. “Eu só queria dizer a vocês que eu queria muito ter feito um show de despedida para vocês, mas eu estou fazendo um tratamento na voz, e ela agora está começando a ficar boa. Está recuperada uns 70%. E que fique bem claro para todos: uma história linda como a nossa ninguém toca”, declarou.