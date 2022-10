Simaria revela motivo para fim da dupla com a irmã, Simone

No Fantástico, Simaria abre o jogo sobre a fase de sua vida após a decisão de encerrar a dupla com a irmã, Simone

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 23h38

Na noite deste domingo, 9, a cantora Simaria revelou mais detalhes sobre o fim da dupla com a irmã, Simone. Ela conversou com a repórter Renata Ceribelli e deu a sua versão sobre o motivo para o término da parceria com a irmã. A estrela revelou que as duas tinham objetivos diferentes na carreira.

“Eu queria uma coisa, e ela outra”, disse ela, que queria desacelerar a carreira da dupla, mas a irmã ainda queria continuar com a agenda lotada de shows pelo país. “O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'”, afirmou.

Então, ela contou sobre o fim da dupla. “É como um casamento, que chega uma hora que não dá mais”, disse ela, e completou: “Eu estava roupa demais, sobrecarregada, cansada, destruída. Eu fui ao médico e ele falou: 'Parou. O seu calo [nas cordas vocais] não está legal'. Eu não tinha coragem de parar, porque estava muito comprometida com tudo o que tinha que fazer. Isso tudo mexia demais comigo”.

Simaria relembra a fase da separação no casamento com o ex-marido

Ao ser questionada sobre o que a fragilizou, a estrela disse: “O que me fragilizou foi ver meus filhos sofrendo com a separação”. Ela é mãe de Giovanna e Pawel, frutos do relacionamento com o ex-marido, Vicente Escrig, de quem se separou em 2021.

“Eu vinha de há muito tempo passando por problemas pessoais, estava muito dificil entender o que Deus queria para mim”, contou ela, que foi em um médico de confiança e ouviu que tinha dois caminhos: continuar casada e triste, ou se separar e ser feliz. “Voltei para casa decidida a não seguir com o meu casamento. Foi muito dificil para mim, eu olhava os meus filhos lindos e perguntava se ia dar conta, responsabilidade com o trabalho, com a banda. Estou fortalecida, mas estou sofrendo”, declarou.

Então, ela contou que a separação no casamento afetou sua carreira na música. “A voz acabou, porque estava extremamente machucada por causa da separação. Eu comecei a ter crises de pânico mesmo, estremecida, eu chorava de cair no chão. Eu comecei a cuidar da minha voz e dos meus filhos”, declarou ela, que afirmou que não é rival da irmã. “A gente nunca teve rivalidade em nossas vidas. Eram as pessoas que estavam em volta”, contou.

Ao ser questionada se foi acolhida pela família, ela ficou em silêncio. Assim, a repórter perguntou se ela se sentiu sozinha, e a artista confirmou. “Muito”, disse ela.

Por fim, Simaria falou sobre a entrevista polêmica para o colunista Leo Dias, na qual alfinetou a irmã. “Eu estava extremamente vulnerável na entrevista, estava sem voz, observando algumas coisas que não estava gostando. Eu não falei mal. Depois nos conversamos, nos entendemos. Somos parceiras e irmãs”, garantou.

Agora, Simaria quer se dedicar às composições de músicas e quer lançar novas canções nas plataformas digitais em 2023.