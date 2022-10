Sem sutiã, Lívia Andrade ostenta decote marcado em look preto arrasador: ''Perfeita''

Apresentadora Lívia Andrade exibiu decote saltando em vestido preto deslumbrante e impressionou os internautas

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 10h07

A apresentadora Lívia Andrade (39) arrasou com novas fotos estilosas em sua rede social! Neste sábado, 08, a famosa compartilhou cliques tirados em um jardim cheio de verde e se destacou com um look deslumbrante.

Nos registros bem elegantes, a loira roubou a cena ao surgir com um vestido preto nada básico e bem decotado. Sem sutiã, a artista deixou seu decote marcado em evidência.

Fazendo caras e bocas ao usar óculos escuros, Lívia Andrade deu um show de beleza com muito estilo e sensualidade. "Ai ui", escreveu ela na legenda do post.

Não demorou para nos comentários da publicação a famosa receber uma chuva de elogios. "Perfeita", admiraram fãs. "Está maravilhosa, vestido muito lindo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade causou com outro look sem sutiã. Em Paris, na França, a apresentadora roubou a cena ao eleger um blazer rosa pink.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela acidente no Domingão e esclarece se foi demitida

Nos últimos dias, Lívia Andrade usou seus Stories no Instagram para conversar com os fãs sobre alguns assuntos. Logo ao voltar da viagem que fez com o namorado para Paris, a famosa se pronunciou ao faltar no Domingão Com Huck ao vivo.

Na ocasião, ela explicou o motivo de sua ausência e esclareceu os boatos de que não estaria mais trabalhando na Globo. Além disso, a artista comentou sobre um acidente que sofreu no palco de Luciano Huck (50) e que lhe rendeu até uma ida ao dentista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!