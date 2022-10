Lívia Andrade rebate boatos sobre saída da Globo e esclarece falta no 'Domingão': ''Tristeza''

Após não comparecer no 'Domingão', Lívia Andrade surgiu em sua rede social explicando que estava acontecendo

A apresentadora Lívia Andrade (39) não apareceu no Domingão deste domingo, 02, o que gerou alguns boatos do que havia acontecido. Após ser questionada sobre não estar mais na Globo, a loira logo gravou alguns vídeos em seus stories para esclarecer a situação.

Chegando de viagem, após curtir Paris, na França, com o namorado, o empresário Marcos Araújo, a famosa contou que não chegou a tempo do programa apresentado ao vivo neste domingo de eleição por Luciano Huck (50).

"Oi gente, acabei de chegar por isso, não to no Domingão, não consegui voltar a tempo, mas logo mais a gente vai se ver para a tristeza de muitas jornalistas maldosas, sua bola de cristal tá com defeito, amor, manda arrumar, para sua tristeza 2023 na Globo", disparou a artista.

Lívia Andrade falou para os fãs tomarem mais cuidado com as informações veiculadas por aí sobre ela. "Vocês ainda não aprenderam que não da pra confiar em tudo que dizem por aí?", questionou.

Por fim, a loira declarou que o próximo ano está garantida na Globo. "Compre suas caixas de lencinho, porque o choro é livre", disparou ela.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu arrasadora em fotos tiradas em Paris usando um look nada discreto. Dispensando o sutiã, a famosa roubou a cena ao exibir seu decote marcado em um conjuntinho rosa pink.

Lívia Andrade curte jogo do Brasil com o namorado em Paris

Nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu toda estilosa para torcer para o Brasil no estádio em Paris. Usando a camiseta da seleção com peças elegantes, a famosa apareceu deslumbrante aproveitando o momento ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo.

Discreta com seu relacionamento, a famosa raramente compartilha fotos com o namorado. Tempos atrás, ela foi fotografada aos beijos com o empresário em um evento que foi feito para um programa que teria na Band. É bom lembrar que a atração acabou não vingando e ela foi contratada pela Globo.

