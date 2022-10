Lívia Andrade revela acidente que sofreu no 'Domingão': ''Isso a Globo não mostra''

Após dias do acidente no palco, Lívia Andrade revelou o que aconteceu com ela e mostrou as consequências

A apresentadora Lívia Andrade (39) revelou nesta terça-feira, 04, que sofreu um acidente durante a gravação do Domingão há algumas semanas. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho para resolver o estrago ocasionado.

Após viajar com o namorado, o empresário Marcos Araújo, a apresentadora foi ao dentista arrumar o buraco feito em seu dente durante a gravação do programa de Luciano Huck (50).

"Tem que contar um negócio que aconteceu pra vocês, porque isso a Globo não mostra, naquele balcãozinho ali assistindo Lipsync, comendo a pipoquinha do padre, comendo umas balinhas da Dona Deia, a gente um zoando o outro, falando de quebrar que a bala quebra os dentes, que aconteceu? Quem quebrou os dentes? Eu", contou a famosa.

Segundo Lívia Andrade, ela até ficou um tempo com o dente aberto por ter medo de dentista. "E eu to com o buraquinho no dente um tempão, porque vocês sabem que eu tenho pânico de dentista", revelou ela.

Ainda nos últimos dias, a famosa abriu o jogo sobre sua ausência no último Domingão e revelou se continua com o contrato com a emissora carioca para integrar o programa de Luciano Huck.

Lívia Andrade curte jogo do Brasil com o namorado em Paris

Nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu toda estilosa para torcer para o Brasil no estádio em Paris. Usando a camiseta da seleção com peças elegantes, a famosa apareceu deslumbrante aproveitando o momento ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo.

Discreta com seu relacionamento, a famosa raramente compartilha fotos com o amado. Tempos atrás, ela foi fotografada aos beijos com o empresário em um evento feito para um programa que teria na Band. É bom lembrar que a atração acabou não vingando e ela foi contratada pela Globo.

