Sasha Meneghel exibe corpo impecável ao surgir de biquíni: "Sereia"

Sasha Meneghel arrancou elogios dos fãs ao compartilhar algumas fotos de biquíni nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 21h50

Sasha Meneghel(24) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao esbanjar toda sua beleza ao postar alguns cliques de biquíni.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram nesta terça-feira, 1, a modelo aparece exibindo seu corpo impecável ao usar um biquíni colorido enquanto curte o dia de sol à beira da piscina. "Todas as cores do verão em um biquíni", escreveu ela na legenda da publicação.

A publicação da filha de Xuxa Meneghel (59) rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Que sereia", disse uma seguidora. "Você é uma deusa", comentou outra. "Linda. Você está deslumbrante", afirmou uma fã. "Como é linda meu amor. Te amo", declarou o marido de Sasha, João Figueiredo (23).

Confira as fotos de Sasha Meneghel de biquíni:

Vestido decotado

Sasha recentemente surgiu usando um look poderosíssimo para um evento chique em São Paulo. A filha de Xuxa Meneghel chamou atenção ao surgir toda produzida de vermelho para a noite de festa de uma grife de perfumes de luxo. Para a ocasião, a loira escolheu um vestido curtinho com recortes nos seios. Esbanjando sensualidade e elegância, ela ostentou suas curvas no look decotado, deixando as pernas bronzeadas à mostra. A peça marcava a cinturinha da loira e tinha detalhes brilhantes no decote.

