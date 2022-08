Sabrina Sato esbanja beleza e elegância com look colorido em baile de gala

A apresentadora Sabrina Sato compareceu a um baile de gala com um grande e elegante vestido colorido e surpreendeu os seguidores na web

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 09h19

Na madrugada da última sexta-feira, 26, Sabrina Sato (41) surpreendeu seus seguidores ao aparecer vestido um look elegante e bem colorido para um baile de gala em São Paulo.

O vestido belíssimo da apresentadora era colorido na parte de cima e preto com detalhes coloridos em baixo. Além de uma fenda que deixava a perna de Sato à mostra, o vestido ainda tinha uma ombreira alta do lado direito.

Para completar o look, a mãe de Zoe ainda usava grandes brincos e um sapato de salto alto preto que ornou bem com seu visual.

Ao publicar o look em seu Instagram, a apresentadora do programa Saia Justa causou comoção nas redes e recebeu diversos elogios. “É elaaa”, comentou um seguidor. E outro fã elogiou: “Você é perfeita”.

Confira aqui o look elegante de Sabrina Sato no baile de gala!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Fotos: Leo Franco/AgNews

Um luxo!

Arrasando com um look luxuoso atrás do outro, Sabrina Sato compareceu na última quinta-feira, 25, em um evento de luxo com um visual ousado.

A apresentadora e ex-BBB foi fotografada no evento com um look transparente que deixou todo seu corpão à mostra.