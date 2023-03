Rebeca Andrade ostenta corpão sarado em cliques de biquíni fio-dental na praia: "Perfeita"

A ginasta Rebeca Andrade ganhou elogios dos seguidores ao exibir suas curvas perfeitas em cliques de biquíni

Rebeca Andrade(23) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao publicar duas fotos de biquíni.

Em seu perfil no Instagram, a ginasta compartilhou fotos em que aparece renovando o bronzeado na praia, usando um biquíni fio-denta, e impressionou ao exibir seu corpão sarado.

Na publicação, a campeã olímpica contou que os registros foram feitos em dias diferentes, mas confessou que os dois registros mostraram um momento de tranquilidade. "Dias diferentes, mesma paz!", escreveu Rebeca na legenda.

Os seguidores rapidamente encheram o post de curtidas e elogios. "Que mulher", disse um fã. "É muito linda", comentou outra. "Perfeita que fala", escreveu uma seguidora. "Simplesmente maravilhosa", falou mais uma.

Confira a fotos de Rebeca Andrade de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Rebeca abre o jogo sobre carreira na ginástica

Em entrevista à CARAS Brasil, Rebeca Andrade confessou que já pensou em desistir da carreira na ginástica em seus momentos mais sombrios, mas que isso foi essencial para construir a atleta que ela se considera hoje.

"Para mim é um orgulho enorme poder levar o nome da ginástica para o mundo todo, poder levar o Brasil também. É uma responsabilidade, mas eu não fiz nada sozinha, eu não carrego também essa responsabilidade sozinha [...]", disse ela em um trecho da entrevista.

Depois, a atleta revelou que teve três lesões que fizeram com que ela pensasse em desistir. "As três lesões de cruzado no mesmo joelho foram momentos sombrios na minha carreira, mas que me ensinaram bastante. Se eu voltasse para o passado, eu não mudaria nada, porque as lesões me fortaleceram e me ensinaram a ser a atleta que eu sou hoje. Eu me orgulho bastante de tudo isso que eu precisei passar", afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!