Rafaella Santos rouba a cena ao exibir decote escandaloso em saída de praia

Em cenário paradisíaco, Rafaella Santos exibe decote escandaloso ao posar com saída de praia transparente

A modelo Rafaella Santos exibiu toda sua beleza ao compartilhar um clique de biquíni nesta segunda-feira, 12. A irmã do jogador do Paris Saint-Germain, Neymar, aproveitou os dias de descanso em meio a um cenário paradisíaco para recarregar as energias. Dona de uma beleza natural fora do comum, ela parou tudo ao protagonizar o momento com seu novo visual.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital arrancou elogios dos seguidores ao surgir pleníssima ao posar sentada em uma espreguiçadeira, usando um biquíni preto, camisa branca,chapéu e óculos de sol. Mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi o decote escandaloso e a marquinha de bronze que se destacou no clique.

Rafaella, que só colocou um coração branco na legenda, recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação. "Muito linda!",“Como uma deusa”, admiraram os fãs. "Amando esse hair", “Gataaa”, aplaudiram outros.

Na última semana, a empresária deixou os fãs impressionados nas redes sociais! Isso porque a famosa chamou a atenção, ao surgir quase que irreconhecível após passar por uma transformação radical. Na imagem, ela aparece bem diferente, ao adotar o corte long bob, o que destacou o seu rosto esculpido.

++ Leia também: Irmã de Neymar faz dez tatuagens de uma vez e fecha a perna: "Missão cumprida"

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA SANTOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos deixa o bumbum poderoso de fora em dia na praia

Há pouco tempo atrás, Rafaella Santos foi flagrada em um dia em uma praia no Rio de Janeiro. A estrela apareceu com biquíni fio-dental ousado ao ser fotografada durante o seu passeio ao ar livre. A beldade surgiu com um modelito rosa e preto e deixou à mostra suas curvas impecáveis, incluindo o decote profundo e o bumbum à mostra, além da barriga sarada e seu corpo tatuado.