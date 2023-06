Rafaella Santos surge com cabelo natural ao retirar mega hair e choca: "Gente!"

OUTRA PESSOA! A irmã de Neymar, Rafaella Santos surgiu completamente diferente ao retirar mega hair; veja a mudança!

A influencer e empresária Rafaella Santos deixou os fãs impressionados nas redes sociais ao publicar um clique inédito na última terça-feira, 06. Na foto, a famosa chamou a atenção, ao surgir quase que irreconhecível após passar por uma transformação radical.

Os seguidores ficaram chocados com a mudança no tamanho do cabelo da irmã do jogador do Paris Saint-Germain, Neymar. No registro, ela surge bem diferente, ao adotar o corte long bob, com os fios completamente lisos e na altura do ombro, o que destacou o seu rosto esculpido.

Segundo a jovem, a mudança reflete uma transformação interna. “As pessoas estão acostumadas a me ver de cabelo longo, enrolado ou cacheado. Sou uma pessoa que gosta muito de mudanças e essa teve uma importância diferente", diz ela. "Não foi só o cabelo, mas também minha forma de ver a vida. Sempre busco me transformar em uma pessoa cada vez melhor e eu queria um corte que trouxesse essa leveza”, declarou.

Nos comentários, eles só fizeram referência ao visual da bela. "Gente eu tô amando", escreveu um. "Amei esse cabelo", disparou outro. "Tá linda demaissss rafa!! ", disparou outro. "Eu amei esse visual tá gata demais", elogiou um terceiro.

Ainda na última semana,Rafaella Santos fechou uma das pernas e fez de uma só vez dez tatuagens. Quem mostrou o resultado nas redes sociais foi uma das artistas responsável pelos desenhos. Duas artistas foram até a mansão da influenciadora em São Paulo para fazer o trabalho.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA SANTOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Irmã de Neymar causa alvoroço ao exibir intimidade em macaquinho transparente

Há pouco tempo atrás, a digital influencer Rafaella Santos compartilhou uma série de cliques em que surge com uma produção impecável. Curtindo um período de férias em Orlando no parque da disney, a morena apostou em um macaquinho canelado coladíssimo ao corpo.

Em uma das fotos, ela surge de frente exibindo toda a sua beleza com a produção transparente que marcou toda sua intimidade. "Foram dias incríveis com pessoas que tornaram essa viagem ainda mais especial!", disparou ela na legenda do carrosel de imagens compartilhadas em seu Instagram.