Irmã de Neymar causa alvoroço ao exibir intimidade em macaquinho transparente

Irmã de Neymar (31), a digital influencer Rafaella Santos (27) deixou os fãs perplexos na tarde da última quarta-feira, 10, ao compartilhar uma série de cliques em que surge com uma produção impecável.

Curtindo um período de férias em Orlando no parque da disney, a morena apostou em um macaquinho canelado coladíssimo ao corpo. Em uma das fotos, ela surge de frente exibindo toda a sua beleza com a produção transparente que marcou toda sua intimidade. Com acessórios básicos, os cabelos soltos e uma maquiagem leve, ela deu um show de estilo.

"Foram dias incríveis com pessoas que tornaram essa viagem ainda mais especial!", disparou ela na legenda do carrosel de imagens compartilhadas em seu Instagram.

Na seção de comentários, seguidores logo deixaram muitas mensagens com elogios para a beldade. "Gataaaaaaa", comentou um. "Disney è bom demais ", afirmou outro. "Inesquecível!!!", escreveu um terceiro impressionado com os registros.

Vale ressaltar que na última semana, Rafa dividiu com os seguidores alguns cliques do dia de diversão que teve ao lado de Dhiovanna Barbosa (21), irmã do jogador do Flamengo, Gabigol (26).

