Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos rouba a cena na web ao surgir visual diferentão

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos elege visual com detalhe inusitado e deixa fãs intrigados

Toda fashionista! A influenciadora digital Rafaella Santos (27) ficou com o nome em evidência após compartilhar um registro com o visual nada habitual nesta quarta-feira, 06. Isso porque o estilo da irmã de Neymar (31) dividiu a opinião dos seguidores.

Nas redes sociais, a beldade surgiu poderosíssima ao compartilhar um vídeo dirigindo pelas ruas de São Paulo. Mas o que realmente chamou atenção foi o detalhe inusitado em suas unhas.

Toda diferentona, Rafa apostou no estilo nail art e foi além ao escolher 'ursinhos' para dar o acabamento final da esmaltação. No registro, também é possível ver uma tatuagem com o nome do sobrinho, Davi Lucca, filho de Neymar.

Ainda na última semana, Rafaella Santos exibiu uma foto só de biquíni fio-dental enquanto aproveitava o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre.

VEJA O STORY DE RAFAELLA SANTOS:

Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Santos revela truque de beleza

Rafaella Santos finalmente revelou seu segredo de beleza para manter o visual sempre produzido. Em uma selfie postada em sua conta no Instagram, surgiu com um coque com trancinhas nas mechas.

"Estou na vibe de trancinhas no cabelo, faço para dormir também e acordar com o cabelo super ondulado, estilo praia, sabe? Depois vou ensinar para vocês o passo a passo, é super fácil e combina com qualquer ocasião, principalmente para dormir", legendou a publicação em que mostra o penteado.