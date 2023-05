Irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos exibe dia de diversão na Disney: “Experiência mágica!”

Na companhia dos amigos, Rafaella, irmã de Neymar Jr., exibiu as fotos da viagem que ganhou

A irmã do craque de futebol Neymar Jr. (31), a influencer Rafaella Santos (27), dividiu com os seguidores por meio de suas redes sociais, nesta quinta-feira, 04, alguns registros do dia de diversão que teve ao lado de Dhiovanna Barbosa (21), irmã do jogador do Flamengo, Gabigol (26), e mais alguns amigos na Disney, nos Estados Unidos.

A modelo, que embarcou para Orlando no início da semana, mostrou através de um carrossel de fotos que tem aproveitado os primeiros dias da viagem com muita diversão, adrenalina e aventura.

“Hoje foi dia de Universal. Muitaaaa emoção e adrenalina como vocês puderam me acompanhar hoje pelos stories e se você ainda não viu, corre lá pra dar uma olhadinha no quanto esse lugar é ÚNICO. Obrigada, Universal por proporcionar essa experiência mágica para mim e para os meus amigos!!!!”, declarou ela esbanjando alegria na legenda da publicação.

Os fãs e admiradores foram só elogios para a musa nos comentários. "Ahh gataaaa, amei te ver de Rowa Rafa!!!! Aproveitem!!!!!", disse Romana Novais. "Lindaaaa demais!", afirmou a amiga Camila Loures. "Maravilhosa!", ressaltou um terceiro.

