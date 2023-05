Rafaella Santos embarca para férias na Disney em jatinho particular: "Maravilhosa!"

Irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos chamou atenção ao surgir de pantufas em jatinho particular

Poderosa! A modelo Rafaella Santos (27), irmã do craque de futebol Neymar Jr. (31), encantou os seguidores ao aparecer nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 02, em um momento bem patroa.

A bordo do jatinho particular, ela avisou para os fãs que chegou no destino de sua viagem de férias internacional em Orlando. "Cheguei Disney", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Sentada na poltrona da aeronave, Rafa fez questão de mostrar os detalhes de seu aerolook todo trabalhado na paleta de cores neutras, além da pantufa fofíssima em formato de ursinho.

Nos comentários, a nova foto da cunhada de Bruna Biancardi (29) fez sucesso entre os admiradores. "Princesa", elogiou um. "Uhuhuh aproveita gatona", afirmou outro. "Boneca", comentou um terceiro.

Ainda recentemente, a famosa provou mais uma vez que amante da moda! Através das redes sociais, a morena mostrou que colocou um grillz prateado em seu dente canino direito.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA SANTOS:

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi ganha festa surpresa luxuosa da cunhada

Bruna Biancardi, recebeu uma homenagem para lá de especial da cunhada, Rafaella Santos, ao completar 29 anos de vida! A namorada de Neymar, ganhou uma festa surpresa da cunhada e não escondeu a alegria ao compartilhar tudo com os seguidores.

Por meio do Instagram, a influenciadora, publicou uma série de fotos da festa que ocorreu na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Com direito a bolo e lembranças com o nome da musa gravado, a decoração foi caprichada nas cores rosa, verde e branco.

Ela recebeu diversos elogios e felicitações de amigos e fãs. “Uma menina simples e com coração gigante! Obrigado pelo convite”, escreveu Mumuzinho."Parabénsssss! Perfeitaa! Jesus te abençoe", desejou uma admiradora