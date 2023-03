Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., surge com novo acessório inusitado

Influenciadora Rafaella Santos, irmã do craque Neymar Jr., coloca acessório diferentão que está na moda

Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora Rafaella Santos (27) mostrou que aderiu à moda dos acessórios inusitados! Em suas redes sociais, a irmã do craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar Jr. (31), colocou um grillz prateado em seu dente canino direito.

“Hoje dei uma mudada um pouco e coloquei meu grillz. Achei que não ia me acostumar, mas estou me acostumando. Ainda vou colocar do outro lado, mas ficou muito legal. Gostei”, revelou a influenciadora, comemorando o novo acessório para o seu dia a dia.

A peça é diferente das mais comuns, que cobrem o dente inteiro, sendo apenas ao redor do canino, bem brilhante, deixando ainda mais chique o sorriso lindo e mais que perfeito que a influenciadora digital ostenta.

Rafaella colocou hoje um grillz de ouro branco com diamantes com o Dr. Julio Fernandes.



🎥 | Rafaella Santos via Instagram Storie. pic.twitter.com/FNnskUeomn — CENTRAL RAFAELLA (@rafaellacentral) March 27, 2023

Rafaella Santos usa minissaia com recorte estratégico em sua festa

Rafaella Santos, agitou as redes sociais na última semana ao mostrar o look que escolheu para celebrar o seu aniversário de 27 anos. Para a ocasião, a morena elegeu um modelito mínimo e feito de crochê, composto por top decotado e minissaia com direito a recorte estratégico na lateral, que destacou suas curvas impecáveis. Para completar o visual, ela apostou em luvas combinando e uma flor na orelha. Inclusive, ela fez um ensaio fotográfico com o look ousado.