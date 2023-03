Irmã de Neymar, Rafaella Santos vai à praia e dá 'ajeitadinha' no fio-dental

Após sofrer críticas ao seu corpo no Carnaval, Rafaella Santos vai à praia e mostra sua beleza real; veja

A influenciadora Rafaella Santos foi flagrada nesta sexta-feira (3) se refrescando em um banho de mar no Rio de Janeiro. Com um biquíni fio-dental minúsculo, a irmã de Neymar foi flagrada em cliques bem ousados nas areias cariocas.

Ela escolheu como destino a praia da Barra da Tijuca, uma das preferidas pelos famosos. Com um modelito preto finíssimo, ela entrou na água e saiu exibindo toda a sua beleza.

Mais cedo, foi a vez de sua ex-cunhada aparecer no mesmo local. Nos flagras, a influenciadora Dhiovanna Barbosa, que é irmã do jogador de futebol Gabigol, surgiu renovando o bronzeado.

Ela foi clicada usando um biquíni ousado que deixou seu corpo todo tatuado em evidência. Seguida por milhares de fãs, ela não foi reconhecida e conseguiu aproveitar para se bronzear.

Desabafo sincero

Em um vídeo curtinho compartilhado em sua redes sociais, a musa abriu o jogo com os seguidores e revelou que durante o desfile de Carnaval ela não estava se sentindo segura com o seu corpo, pois havia passado por uma lipoaspiração algumas semanas antes do evento.

“Como todo mundo sabe, eu estava vindo de uma cirurgia fazia poucos dias, não estava me sentindo segura no carro, não estava me sentindo segura com a roupas, mas eles fizeram eu me sentir super segura”, iniciou ela.

Veja: