Irmã de Neymar faz dez tatuagens de uma vez e fecha a perna: "Missão cumprida"

Irmã de Neymar faz dez tatuagens na perna; veja como ficou após o corpo de Rafaella Santos após a mudança

Irmã de Neymar, a bela Rafaella Santos fechou uma das pernas e fez de uma só vez dez tatuagens. Quem mostrou o resultado nas redes sociais foi uma das artistas responsável pelos desenhos.

Duas artistas foram até a mansão da influenciadora em São Paulo para fazer o trabalho. A modelo tatuou vários objetos e animais, que apareceram em fotos publicadas pela profissional.

"Tatuo ela desde 2018 e ontem fechamos a perna dela. Como eram muitas tatuagens, minha amiga foi comigo. Rafa sempre confia no meu trabalho. Missão concluída, conseguimos fazer todas na perna que ela queria", escreveu a artista Bela Vianna.

Nos comentários, seguidores reagiram aos desenhos. "Arrasaram, meninas", comentou um. "Gente, como ela é corajosa", afirmou outro. "Será que não doeu? Imagina pra cicatrizar", comentou outro. "Gente, ela não cansa de fazer tatuagem? Toda hora é uma diferente", escreveu outro seguidor.

Nesta segunda-feira, a influenciadora digital decidiu elevar a temperatura da web ao posar deitada em sua piscina, sobre uma rede flutuante, ostentando seu corpão escultural.

“Consigo tomar o meu sol diário e ainda me refrescar na piscina, e não só pra tomar sol, ler um bom livro, escutar um bom som, dar boas risadas e ainda tirar um cochilo que eu amo”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

