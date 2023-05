De biquíni, Rafaella Santos deixa escapar marquinha ao posar deitada em sua piscina

Influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., surge deitada em piscina aproveitando dia de folga

Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora digital Rafaella Santos (27), irmã do jogador de futebol do Paris-Saint Germain e da Seleção Brasileira, Neymar Jr. (30), decidiu elevar a temperatura da web ao posar deitada em sua piscina, sobre uma rede flutuante, ostentando seu corpão escultural.

“Consigo tomar o meu sol diário e ainda me refrescar na piscina, e não só pra tomar sol, ler um bom livro, escutar um bom som, dar boas risadas e ainda tirar um cochilo que eu amo rs”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

No clique, a criadora de conteúdo posou deitada no acessório aquático, usando um biquíni branco com detalhes em dourado, exibindo suas curvas incríveis e suas diversas tatuagens espalhadas por seu corpo, deixando escapar um pouco das marquinhas que conquistou no sol.

Claro, a sessão de comentários da postagem da influenciadora digital recebeu uma enxurrada de elogios. “Deusaaaaa”, “Lindaaaa”, “Musa! Queria um making off! E já quero um dia de sol para eu usar essa rede”, “Uauuuu”, “Que linda”, “Aff que linda”, “Sereia demais”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas na publicação. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Rafaella Santos.

Veja a publicação feita pela influenciadora digital Rafaella Santos deitada em sua piscina exibindo seu corpão escultural:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)



