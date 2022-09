Rafa Kalimann ostenta curvas impecáveis em foto na praia: ''Fantástica''

A influenciadora Rafa Kalimann elevou a temperatura ao compartilhar uma foto exibindo o corpaço sarado

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 13h52

Rafa Kalimann (29) deixou os seguidores babando ao publicar uma foto na praia exibindo as curvas impecáveis. A influenciadora arrancou elogios dos seguidores com a beleza natural.

Dona de um corpo escultural, a famosa posou em frente ao mar do Rio de Janeiro e deixou o bumbum e as pernas torneadas à mostra com um biquíni fininho. "calMARia", brincou ela na legenda.

Não demorou muito para os admiradores lotaram os comentários de elogios. "Olha essa mulher", "Tô passando mal", "Zero defeitos né", "Sua beleza é única", dispararam eles.

Recentemente, Rafa Kalimann promoveu uma festa para o elenco da novela Pantanal. A namorada de José Loreto (39), que interpreta o peão Tadeu no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, abriu sua casa na capital carioca para receber os atores do folhetim das nove.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

JOSÉ LORETO REVELA QUE TOMOU A INICIATIVA NO NAMORO COM RAFA KALIMANN

O ator José Loreto (38) participou do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta terça-feira, 20, e contou sobre o seu relacionamento com Rafa Kalimann (29). Os dois assumiram o romance há poucas semanas e ele contou que foi o responsável por tomar a iniciativa.

O artista contou que conseguiu o número do celular dela e mandou um vídeo agradecendo pelo encontro no programa de TV. “Ela é demais, deu match! Eu fui bem cara de pau. Consegui pegar o contato dela e falei que ia mandar umas fotos. Mandei um vídeo para ela, assim: 'só para dizer que foi maravilhoso estar do seu lado, vamos bater um papo?'”, relembrou ele, que inclusive já tinha demonstrado interesse nela anteriormente, mas ela não tinha dado conversa para ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!