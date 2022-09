José Loreto revela que tomou a iniciativa no namoro com Rafa Kalimann

José Loreto entrega que mandou mensagem para Rafa Kalimann após o Domingão com Huck

O ator José Loreto (38) participou do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta terça-feira, 20, e contou sobre o seu relacionamento com Rafa Kalimann (29). Os dois assumiram o romance há poucas semanas e ele contou que foi o responsável por tomar a iniciativa.

O artista contou que conseguiu o número do celular dela e mandou um vídeo agradecendo pelo encontro no programa de TV. “Ela é demais, deu match! Eu fui bem cara de pau. Consegui pegar o contato dela e falei que ia mandar umas fotos. Mandei um vídeo para ela, assim: 'só para dizer que foi maravilhoso estar do seu lado, vamos bater um papo?'”, relembrou ele, que inclusive já tinha demonstrado interesse nela anteriormente, mas ela não tinha dado conversa para ele.

Então, ele contou que os dois estão muito felizes no relacionamento, mas não querem pular etapas. “Estamos sendo felizes. Essa lua-de-mel da vida, a vontade de ser intenso, pular etapas... calma! Tem que ir de mansinho”, declarou.

Rafa Kalimann fala do namoro com José Loreto

Há poucos dias, Rafa Kalimann participou do podcast PodDelas e abriu o jogo sobre seu namoro com o ator José Loreto. “A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano e profundo. Todo mundo que tem acesso a ele fica muito aceso quando está perto dele. Ele é contemplativo. Ele fez aquele vídeo servindo café, e eu com a maior cara de boba. Foi para o Twitter e a galera falou que eu estava com tesão nele. Isso viralizou, e eu fiquei muito brava. Normalmente, eu tenho mesmo, mas não ali, não daquele jeito", brincou ela.

Ela ainda relembrou a participação no Domingão com Huck. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", declarou.

