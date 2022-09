Rafa Kalimann faz festa e reúne elenco de 'Pantanal' em sua casa: ''Vibe boa''

Influenciadora digital Rafa Kalimann, namorada de José Loreto, recebe parte do elenco da novela 'Pantanal', em festa intimista em sua mansão no Rio

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 08h19

A novela Pantanal está chegando ao fim e o elenco se reuniu em festa promovida pela influenciadora Rafa Kalimann (29) em sua mansão no Rio de Janeiro!

A namorada de José Loreto (39), que interpreta o peão Tadeu no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, abriu sua casa na capital carioca para receber os atores do folhetim das nove.

Nos Stories de seu Instagram, na noite de terça-feira, 20, a apresentadora compartilhou detalhes da reunião especial e intimista, que foi realizada na noite anterior.

Nas imagens postadas pela anfitriã, aparecem Loreto, Alanis Guillen (24), Guito (38), Paula Barbosa (36), Silvero Pereira (40) e Camila Morgado (48). A festa intimista teve até show de voz e violão com Silvero e Guito. "Só vibe boa", declarou Rafa. Ao posar com o amado, Kalimann brincou: "Beiça e vinhos".

Confira a festa de Rafa Kalimann com elenco de 'Pantanal':

José Loreto revela que tomou iniciativa no namoro com Rafa Kalimann

O ator José Loreto participou do programa Mais Você, da Globo, na manhã de terça-feira, 20, e contou sobre o seu relacionamento com Rafa Kalimann. Os dois assumiram o romance há poucas semanas e ele contou que foi o responsável por tomar a iniciativa. O artista contou que conseguiu o número do celular dela e mandou um vídeo agradecendo pelo encontro no programa de TV.

“Ela é demais, deu match! Eu fui bem cara de pau. Consegui pegar o contato dela e falei que ia mandar umas fotos. Mandei um vídeo para ela, assim: 'só para dizer que foi maravilhoso estar do seu lado, vamos bater um papo?'”, relembrou ele, que já tinha demonstrado interesse nela anteriormente, mas ela não tinha dado conversa para ele.

