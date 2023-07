Rafa Kalimann chama atenção ao posar com vestido fendado: ''Uma deusa''

Influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann arrasa ao apostar em vestido branco decotado e faz reflexão sobre autoconhecimento

A influenciadora digital Rafa Kalimann deixou os seguidores babando na noite da última segunda-feira, 24, ao exibir uma produção impecável! Nas imagens, publicadas no Instagram, a ex-BBB surgiu deslumbrante com um vestido longo.

Na legenda do post, a apresentadora, que posou com os longos fios soltos e o look branco com fenda e decote nas costas, ainda fez uma reflexão sobre autoconhecimento.

"Foram tantas as vezes que precisei me esticar ou me espremer pra caber em um espaço que não era pra mim, já fui tão injusta com meu processo, já camuflei tanto minhas arestas. Nosso espaço nesse mundo plural é tão singular, tão rotativo", iniciou ela.

"Hoje não tenho mais a mesma paciência pra fazer de conta que caibo, só quero ser do meu tamanho e pra que eu mesma sinta essa imensidão e usufrua dela com respeito pelo que estou (constantemente) me tornando", escreveu ainda.

Os fãs não pouparam elogios à musa nos comentários. "Você é uma deusa grega!", "Tanta beleza não pode ser desse mundo", "Perfeita", "Cada dia mais gata", "Inspiração", "Até de costas é maravilhosa", destacaram.

Confira as fotos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann exibe detalhes do casamento da mãe aos 60 anos

Rafa Kalimann usou as redes sociais no domingo, 23, para falar sobre o momento especial: o casamento de sua mãe, Genilda Fernandes! A cerimônia aconteceu no sábado, 22, ao ar livre na fazenda da família.

Com uma sequência de fotos em seu feed no Instagram, a apresentadora e ex-BBB, que apostou em um lindo vestido longo decotado da grife Carolina Herrera, não escondeu a emoção ao comentar sobre o casamento da mãe com Gedeon Fernandes de Araujo.

"Com licença pra fazer mil postagens do casamento da minha mãe né? Ainda emocionada com cada detalhe dessa festa linda, foi muito lindo viver isso. Ver o amor acontecer, o sonho dela realizar aos 60 anos é inspirador. Nunca vi minha mãe tão radiante e aproveitando a vida como agora", declarou Kalimann ao legendar o post.