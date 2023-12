Que look é esse? Luciana Gimenez impacta com vestido transparente

Com transparência e muito mais, Luciana Gimenez impacta com look arrasador para evento; apresentadora roubou a cena com vestido indiscreto

A apresentadora Luciana Gimenez caprichou no look para participar de um evento nesta terça-feira, 12, em São Paulo. Em sua rede social, a famosa postou fotos da produção montada para o momento e impressionou com os detalhes.

Saindo de um carro de luxo, a artista impactou ao aparecer com um vestido vermelho meio alaranjado, de modelo longo com certa transparência. Além de ter um textura rendada, a peça ainda tinha uma barra peluda.

"Hoje é dia de @tiktokbrasil , então a gente capricha no close, na pose… afinal, será uma noite de sucesso. Feliz em fazer parte deste evento para homenagear e premiar todos que se dedicam a entregar entretenimento", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores da apresentadora da RedeTV! a encheram de elogios. "Belíssima", definiram os fãs. "Gente que vestido maravilhoso, lindooo demais", exclamaram ao verem o look poderoso da musa.

Recentemente, Luciana Gimenez revelou o desespero que sentiu ao ver a decisão de seu filho mais velho, Lucas Jagger, do relacionamento que teve com o cantor internacional Mick Jagger. "Acredito muito nesse modelo de que tem que se virar sozinho e tal. Quando ele foi, achei que ia ficar bem, mas teve um dia que eu gritava tanto. Foi um dia só. Entrei no meu quarto, eu uivava de desespero. De saudade. Faz falta no dia a dia", contou ela ao podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

É demissexual

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar uma curiosidade de sua vida íntima. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que é demissexual e explicou como chegou a essa conclusão.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, disse ela.

Então, ela contou que gosta de conhecer a pessoa antes de ter alguma intimidade. “Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá. Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade”, declarou.