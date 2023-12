Luciana Gimenez revela que é demissexual. Saiba o que significa

A apresentadora Luciana Gimenez abre o jogo sobre sua preferência na intimidade ao falar de sua sexualidade: ‘Falei: ‘Sou eu’'

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar uma curiosidade de sua vida íntima. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que é demissexual e explicou como chegou a essa conclusão.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, disse ela.

Então, ela contou que gosta de conhecer a pessoa antes de ter alguma intimidade. “Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá. Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade”, declarou.

O que é demissexual? A pessoa que é demissexual precisa sentir uma conexão emocional com o outro antes de ter uma relação sexual. A pessoa não se sente apenas o desejo físico, precisando estabelecer uma conexão maior para ter o desejo de ter intimidade.

Vale lembrar que outras celebridades já se assumiram como demissexuais, incluindo Giovanna Ewbank, Isa e Bruna Griphao.

Luciana Gimenez revela sequelas de acidente

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar que ainda lida com sequelas do acidente que sofreu em uma pista de esqui nos Estados Unidos. O acidente aconteceu no início de 2023, mas ela ainda lida com a recuperação.

Tanto que a artista contou que está com sequelas em sua perna. “Não estou 100%, estou correndo atrás do prejuízo. Estou com um monte de sequelas, minha perna ainda incha muito, fica roxa. Mas falaram que é normal, demora mais um ano. Me cobro muito por causa dessa história. Quero voltar a esquiar. Nunca lidei com esse medo, isso é um fator novo. Mas talvez passe”, disse ela.

Vale lembrar que Luciana Gimenez sofreu uma queda em uma pista de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, quando estava com os filhos. Ela fraturou a perna em quatro lugares e precisou passar por cirurgia.